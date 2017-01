Oliver Queen calma los miedos de Barry: "Ese rayo te escogió"

MOMENTOS CAPÍTULO 1 | THE FLASH | BARRY PIDE CONSEJO A ARROW

Barry acude a Starling City en busca de su viejo y admirado amigo; Oliver Queen (Arrow) quién se imagina que algo no va bien. El joven Flash se siente desubicado con sus poderes, "Toda mi vida he querido hacer más, ser más y la primera oportunidad que tengo de ayudar a alguien meto la pata" pero Arrow anima al joven haciéndole ver que ese rayó le escogió para hacer justicia, "Puedes ser mejor que yo, puedes inspirar a la gente como nunca yo he podido. Sigue tu consejo, ponte una máscara". Las palabras de Arrow le 'molan' a Barry. #TheFlash1