Descubre si eres uno de los cinco ganadores del increíble viaje de 'La Catedral del Mar'

LA CATEDRAL HA SIDO CONSTRUIDA CON ÉXITO

Gracias a una gran participación, hemos conseguido construir entre todos la nueva catedral del pueblo. Más de 31.000 bloques han sido los responsables de una construcción en la que cada participación ha sido esencial. Estos son los cinco bloques ganadores que podrán disfrutar de un increíble viaje por las catedrales góticas de Europa. ¡Descubre si eres uno de los ganadores del fabuloso sorteo de 'La Catedral del Mar'! No te preocupes si has perdido el mail o no recuerdas cuál es tu número de bloque, muy pronto nos pondremos en contacto con los ganadores.