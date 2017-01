George R.R. Martin, el creador de los Siete Reinos

"Siempre me atrajeron las cosas raras, desde que era pequeño". George R.R. Martin (Nueva Jersey, 1948) creó su propio mundio hace ya más de 15 años y millones de personas viajaron a Invernalia de su mano.



El autor de la saga 'Canción de Hielo y Fuego', en la que se basa la serie 'Juego de Tronos', comenzó a los 21 años su carrera como escritor de novelas fantásticas y de ciencia ficción.



George R.R. Martin concibió en 1991 el conjunto de novelas englobados bajo el epígrafe 'Canción de Hielo y Fuego', compuesto de siete volúmenes de unas 1.000 páginas cada uno de los que ya ha acabado cinco. Más de 2 millones de copias vendidas en Estados Unidos y su traducción a más de 20 idiomas confirmarn su éxito y reconocimiento internacional.



Aunque los comienzos de Martin no se alejan tanto de la superproducción en la que se han convertido sus novelas. El escritor es además guionista de Hollywood de series como 'Beauty and the Beast', con Ron Perlman y Linda Hamilton; o la serie de ciencia ficción 'Más allá de los límites de la realidad'.