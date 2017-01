Jesús Olmedo, 7 de octubre de 1973, es un actor sevillano con una gran experiencia tanto en televisión como en el cine desde que debutase en el año 1997 en la serie Hostal Royal Manzanares en el papel de Pablo. A partir de ahí hemos podido ver a Olmedo en distintas series como Academia de baile Gloria, Un paso adelante, El inquilino, Aquí no hay quien viva, Hospital central o quizás con la que más famoso se ha hecho, 90-60-90 Diario secreto de una adolescente, donde interpreta el papel de Bruno.

Paralelamente en el cine,hemos visto a Jesús Olmedo en películas como Noviembre, Recambios, 15 días contigo o también recientemente 8 citas, película estrenada en 2008 en los cines.

En la actualidad, Jesús Olmedo, vuelve a tener un papel protagonista en la superproducción de Antena 3 'Hispania, la Leyenda'.

ENTREVISTA A JESÚS OLMEDO

¿Qué nos puedes contar de Marco, tu personaje en 'Hispania'?

Marco es el general que está al mando de las tropas que invaden Hispania, el pretor Galba es la cabeza pensante y Marco es su brazo ejecutor. Es un personaje frío, calculador, estricto, aparentemente sin sentimientos, pero tiene un matiz que se irá viendo a lo largo de los capítulos donde los espectadores podrán ver su corazoncito.

¿Qué fue lo que más te atrajo de él?

Que era un malo malísimo. Venía de interpretar unos personajes con una extrema bondad que estaban en un extremo y Marco está en el opuesto. Me encanta, y si a eso le añades que es el siglo II, Roma, hay que montar a caballo, lucha con espadas que me encanta... era inevitable que terminara haciendo de Marco.

¿Te has disfrazado de romano en alguna fiesta o en carnavales?

(Risas) Es que no tengo el disfraz en casa (risas), pero me encanta montar a caballo y pelear con espadas, tengo una pequeña colección y me apunto a cualquier proyecto con estas armas porque he dado algunos cursos, hice lucha escénica cuando estuve en Isla Mágica... lo de la espada siempre me ha llamado, y ya lo de poder trabajar en exteriores con un equipo técnico de ese nivel y con uno artístico que ni me lo podía ni imaginar, es fantástico.

Alguno de tus compañeros comentan que les has sorprendido cuando pones cara de malo...

(Risas) Cuando te metes en el personaje te cambia la cara y bienvenidos sean los piropos (risas), la verdad es que es un personaje odioso, radical y fácil de detestar.

¿Qué te atrajo de la historia?

Me leí los guiones y me parecieron espectaculares, los decorados, el equipo técnico, las localizaciones, maquillaje, peluquería... Estamos haciendo cine. Coges el reparto y es increíble, espectacular y es una escuela para mí, aprendo de todos y cada uno de ellos.

¿Cómo está siendo la grabación de la serie?

Un mes y algo antes de empezar la grabación tuvimos una preparación física especial, teníamos un entrenador personal, un maestro de armas con el que entrenábamos la lucha cuerpo a cuerpo y las espadas, caballistas que nos enseñaron a montar a caballo como se hacía en la época, con esa indumentaria, las batallas... es que no era sólo montar en el caballo y ya.

Creo que se está notando esta preparación en los capítulos emitidos, además, el 90-95% de las escenas las he hecho yo, excepto alguna caída a caballo que la productora prefirió que la hiciera un especialista.

¿Te has lesionado en alguna escena como le ha pasado, por ejemplo a Roberto Enríquez?

Tengo heridas hasta en el DNI (risas); contracturas, una por día; heridas de arma, todos los días; pero el producto compensa con creces el esfuerzo, tanto físico como psicológico. Es una serie que no se ha hecho nunca y requiere esfuerzos que para otras no hacían falta. El otro día fui al traumatólogo porque tengo una muñeca abierta y un golpe en los dedos.

¿Cómo te ves vestido con el vestuario de un general romano?

Parece que bien, o eso me dicen desde fuera (risas). Por ejemplo, mi armadura se usó en 'Gladiator', y eso demuestra los niveles a los que estamos trabajando. Ni en el mejor de mis sueños pensaba que podría acceder a un proyecto así en España con este elenco y este equipo técnico, es un regalo hacer un personaje totalmente alejado de mí a todos los niveles.

Hablando de 'Gladiator' ¿Marco tiene una personalidad parecida al personaje que interpretaba Joaquin Phoenix?

Creo que su personaje era una mezcla de ambos. Era muy sibilino y cruel como Galba, pero también era el brazo ejecutor, como Marco.

¿Has visto películas y series de esta temática?

Cuando iba leyendo los guiones me venían a la cabeza un montón de películas americanas o series como 'Roma'. Incluso fuimos al cine a ver 'Centurión' (risas). También tenemos un historiador que nos ayuda y aconseja para que sepamos por donde nos movemos.

¿Qué tal ha sido el cambio de la cámara de fotos de Bruno en '90-60-90. Diario secreto de una adolescente' a la espada de Marco en 'Hispania'?

Ha sido un cambio absolutamente radical, era más fresquito trabajar como fotógrafo porque teníamos aire acondicionado (risas). Lo de las espadas es algo que me apasiona y tengo un código con el caballo con el que estoy montando que es maravilloso, somos un equipo.