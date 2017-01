'Desafiar a Roma, se paga con la vida'

'HISPANIA, LA LEYENDA' | ÚLTIMOS CAPÍTULOS

La tercera temporada de 'Hispania, la Leyenda' está muy cerca. La muerte de Viriato es inminente... La historia está a punto de cambiar, para siempre. Galba no volverá a Roma sin haber matado a Viriato; "No me marcharé de Hispania sin su cabeza en una bandeja".