Francisca irá a ver a Severo a la Quinta

Capítulo 990: lunes 19 enero

Hipólito habla, supuestamente, con Quintina, procurando que su madre lo escuche.

Nicolás impulsa a Matías a que diga la verdad. El chico lo hace y los tranquiliza: está todo controlado.

Los investigadores se han marchado sin esclarecer la muerte de Melchor y Amalia se muestra desolada; Francisca no da crédito a la desfachatez de la chica, que es capaz de fingir con tanta maestría.

En cambio, a Inés le da la versión opuesta sobre la investigación: los investigadores estrechan el círculo y no debe moverse de aquí.

Llega el Tribunal y todos arropan a Aurora pero ellos quieren examinarla a solas. Aurora hace una gran interpretación. Parece casi recién salida del frenopático, y como consecuencia, el informe médico les es favorable.

Por su parte, Severo ha conseguido la fecha de reapertura del juicio y también ha localizado al perito que dio un informe contrario al alegato de Aurora.

Don Anselmo se entera de que un viejo amigo sacerdote está por la zona a irá a su encuentro. Por su parte, Emilia se lesiona y Lucas le manda a La Puebla. Pedro informa a Francisca de estos movimientos y deduce que la familia se está movilizando para despedir a María. Mauricio sale tras la señora. Francisca intercepta el encuentro de María y su familia: la están ayudando a escapar.

Fe encuentra la puerta al pasadizo secreto.

Capítulo 991: martes 20 enero

María, sintiéndose acorralada por la Guardia Civil comandada por Francisca, salta al vacío con Esperanza en sus brazos. Alfonso salta tras ella en un acto desesperado, pero parece que la búsqueda no va a dar sus frutos, porque ninguna de las dos aparece.

Hipólito llega a la casa de comidas para anunciar la triste “novedad” de lo ocurrido con María a la par que Emilia y don Anselmo llegan para informar en el Jaral de los acontecimientos.

Francisca está airada porque se ha sentido acusada cuando esta vez se considera la víctima.

Conrado ha dado con la posible clave para exculpar a Aurora, pero no puede perder ni un segundo.

Fe vuelve muy impresionada de las catacumbas. Fe se interesa por María y le cuenta a Mauricio que ha estado en las catacumbas. El capataz responde muy enfadado.

Fulgencio se llega a la Casona, donde no es bien recibido por Bosco y no le permite la entrada.

Capítulo 992: miércoles 21 enero

Francisca finalmente recibe a Fulgencio que trae noticias del proceso que ya conoce.

Mauricio hace que Fe se comprometa a olvidar las catacumbas que ha descubierto; no debe entrar ahí nunca más.

Carmelo informa a Severo sobre María y éste decide que irán al pueblo a recabar más información. Se pone a disposición de Raimundo y su familia, pero rechazan su ayuda. En esas aparece Mauricio; Severo se presenta dejando claro al capataz que actúa por motivos que no caducan. Mauricio explica a Bosco su encontronazo con Severo, y cree que Francisca no ha dicho toda la verdad respecto a su relación con Severo. Parece que se confirma cuando Mauricio y Bosco aluden a la madre de Severo, pues Francisca siente que le tiemblan las piernas.

La búsqueda sigue sobre el terreno. Alfonso se une a las fuerzas del orden por ser más efectivos.

Aurora habla con Lucas de amor y de relaciones ensalzando el romance entre María y Gonzalo y termina hablando de su propia relación con Conrado no sin cierta nostalgia. Aurora explica a Candela que ha mentido a Lucas sobre Conrado y ella, haciéndole ver que tienen una relación perfecta cuando no es así, y no entiende por qué.

Raimundo no quiere pensar en Francisca, pero lo cierto es que lleva un tiempo torturándole lo que siente por ella; es inevitable a la par que insoportable.

Hipólito se solidariza con Mariana y su dolor. Está a punto de contarle la verdad sobre Quintina.

A los allegados llega la noticia de que la Guardia Civil suspende la búsqueda de María y Esperanza.

Capítulo 993: jueves 22 enero

Francisca recuerda como Isabel, la madre de Severo, vino a pedirle ayuda y como ella se comprometió a ayudarla, pero cuando vuelve al presente, niega haberla conocido, por lo que el rencor de Severo, dice, está anclado en embustes.

Severo encuentra respuesta al interrogante que le planteó Carmelo: quiere que Francisca sufra más.

Los allegados a María se encuentran con Francisca tras conocer que la búsqueda se suspenderá. La Doña se queda muy parada al saber que han dado a María, le afecta mucho. Se ha quedado sola y humillada. Al tiempo, Raimundo ha recibido una nota y sale camino de La Garganta del Diablo con ella en mano. Francisca se presenta a la cita con Raimundo: hablan del amor imposible que se profesan.

Emilia y Alfonso reciben a Fulgencio, que viene a husmear con la excusa de solidarizarse y también lo echan.

Amalia pasa por la cabaña para ver a Inés, que le ha hecho unos patucos para su bebé. Bosco descubre los patucos. Les hace tantas fiestas, sin saber que son de Inés, que Amalia explota y le acusa de no haberle querido nunca.

Capítulo 994: viernes 23 enero

Amalia disimula a duras penas su malestar. Al quedarse sola, deshace con rabia los patuquitos.

Marcia, el hermano abogado de Don Anselmo, viene a preparar con Aurora la reapertura del juicio pero ellos tienen algo que contarle… Aunque, supuestamente, Aurora está “incapacitada”, Marcial insiste en que comparezca ante el juez. Conrado regresa con noticias de la fábrica donde se compró la acetona con la que se fabricó la bomba.

Dolores da el pésame y propone hacer un funeral para despedir a Esperanza y a María. Fe también viene a dar el pésame. Es tan grande su pesar que es Candela quien la consuela.

Aurora también agradece el esfuerzo que hacen todos para que la muerte de María sea menos dolorosa.

Fe no puede aguantarse más el descubrimiento de los pasadizos y Rosario le cuenta la verdad sobre ellos. Fe se da cuenta de que es algo grave.

Hipólito da a sus padres un falso informe sobre Quintina.

Bosco se entera de que Francisca ha ido a la Quinta y va tras ella.