MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1488

Lucas pasa sus últimos momentos en el dispensario, el lugar en el que vivió tantos buenos momentos. "Son muchas las cosas que han pasado en este dispensario. He conocido a gente extraordinaria, he amado..." confiesa con los ojos vidriosos. No puede evitar recordar a la figura de Sol Santacruz, la mujer a la que tanto amor y que tanto le dio. Severo, dolido, le hace saber que siempre podrá contar con él para lo que necesite.