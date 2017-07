La venganza de Severo a Francisca está al llegar

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.617

Adela y Carmelo piden a Severo que haga caso a su mujer y tenga paciencia con la señora Montenegro. Él parece estar de acuerdo en que no debe mover un dedo aún, sin embargo no parece tan convencido de no hacerlo cuando ella menos se lo espere. Entre Severo y Carmelo parecen pactar un plan que llevarán a cabo próximamente. Hasta entonces, irán ganando fuerza para enfrentarse a ella con mayor garantía de salir, por fin, victoriosos.