Francisca sobre Julieta: "Con un poco de suerte no le volveremos a ver por estos pagos"

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.623

No contenta con haber causado tanto dolor echando a los ocupantes de sus tierras, Francisca Montenegro desea que Julieta no vuelva a Puente Viejo. Los hermanos Ortega, por su parte, disimulan como pueden para no revelar el romance de Julieta con Saúl, pero en Puente Viejo las noticias corren muy rápido... ¿Qué sucederá cuando la señora Montenegro se entere?