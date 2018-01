Mauricio a Fe en la undécima carta: "Te añoro, te extraño y te quiero"

Mi querida Fe,

Estoy postrado en la cama, los fríos de este largo invierno han hecho mella en mi débil cuerpo que añora tu ausencia. Pero, aunque logre pasar mi malestar y vuelva a trabajar a las tierras para olvidar tu marcha, mi corazón herido no logra cerrar esa congoja, que me va haciendo cada vez más daño por la necesidad de verte de nuevo y estrecharte en mis brazos.

No me importa enfermar y sufrir si al final la recompensa es que vuelva a ver esos cabellos rojizos y esos ojos que emanan alegría y que me dan la fuerza para seguir viviendo. La fiebre es el precio que pago por implorar al cielo que vuelvas a mi lado.

¿Fe, te añoro, te extraño, te quiero. Necesito verte de nuevo, no puedo hacerme a la idea de que si por algún motivo tuviera que marchar antes de este mundo, no pueda volver verte por última vez. Eres mi razón para seguir andando en este mundo de soledad que es la vida sin ti.

Tu Mauricio, que te adora, y no te olvida.