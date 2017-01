¿Dónde está el sol?

La tripulación de El Barco está desconcertada. Son las 9 de la mañana, suenan los despertadores, arranca la vida en el barco… Sin embargo, algo no cuadra: no entra luz por las ventanas, sólo hay oscuridad, no ha amanecido. Es posible que no estén donde creen estar pero no pueden saberlo porque la brújula da vueltas aleatoriamente, incapaz de marcar el norte. Los monitores, los relojes digitales, todo el aparataje ha comenzado a fallar. ¿Qué ocurre? ¿Es posible haber navegado? ¿Por qué no ha salido el sol?