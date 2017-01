Marga (Esperanza Pedreño) es el polo opuesto a Mateo (Gonzalo de Castro). Es hippie, extrovertida, anárquica, impulsiva, desordenada, hedonista, vaga y no tiene pelos en la lengua y se pasa el día colgada al teléfono hablando con su novio.



Choca desde el primer momento con Mateo (Gonzalo de Castro): son la noche y el día. Cada vez que entra en la consulta y la ve, le altera los nervios, no puede con ella, es superior a él.



A Marga (Esperanza Pedreño) le da igual todo o casi todo: vive en su mundo, y no quiere que nadie le moleste.





ESPERANZA PEDREÑO



Nominada a los Goya 2009 como mejor actriz revelación por su interpretación en Una palaba tuya, Esperanza se metió en el bolsillo a la audiencia con el papel de la entrañable Maricarmen Cañizares en Camera Café, rol por el que además recogió en 2005 el premio de la Unión de Actores a Mejor Actriz de reparto en televisión.