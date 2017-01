EL ACTOR RECUERDA A LOS MONTILLA

Eva Marciel, Pepa Ramos en 'Amar es para siempre', no ha querido perder la ocasión para sorprender a su hijo en la ficción a través de un emotivo mensaje. El actor no ha podido contener las lágrimas de emoción y ha recordado con un gran cariño los momentos vividos con los Montilla en la serie. Además, ha contando una divertida anécdota. ¿Cómo es desayunar en familia? No te pierdas este vídeo.