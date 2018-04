Javier ante la drástica decisión de Susana: "No he querido a nadie como a ti"

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.336

Susana agradece a Javier que se preocupe por lo sucedido en la redacción pero Susana ha tomado una drástica decisión: "Me vuelvo a México con mi padre". Susana le confiesa a Javier que se va por haber sufrido en el trabajo y, sobretodo, en el amor. Nada ni nadie le ata en Madrid pero Javier no lo piensa así porque no quiere perderla, el joven no soporta la idea de tenerla lejos. Situación que provoca un nuevo acercamiento entre ellos.