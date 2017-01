Juana planea su futuro con Aquilino

Sinopsis del 2 al 8 de febrero de 'Amar es para siempre'

CAPÍTULO 521

Laura acude a visitar a Julián al calabozo. Está segura de que él no es un asesino, pero quiere saber por qué le mintió con respecto a su paradero la noche del crimen. Julián, miente, confesando que estuvo en una timba de póker y, además, entrega al comisario Arratia un informe que puede invalidar por completo el testimonio de Eulalia.Paco comunica a Consuelo que continuará trabajando para la policía, pero ruega a Serafina que no se marche del piso.Encarna y Lupe buscan una segunda opinión sobre los resultados médicos de Dorita. El doctor confirma el mal diagnóstico. Américo se entera de que a Dorita le quedan pocos meses de vida.Víctor Reyes recibe un ultimátum de Tony Argenta, para que devuelva el dinero que le debe al Turco.



CAPÍTULO 522

El testimonio de Eulalia es invalidado y Arratia libera a Julián. Laura nota a su marido extraño después de su estancia en el calabozo.Fortunato descubre la pistola de Tony y él amenaza a los dueños del hostal con matarles si van a la policía. Después, Tony exige las escrituras del Café Reyes a Víctor para saldar la deuda con el Turco.Fortunato se da cuenta de que la gente del barrio le tiene miedo.Dorita cuenta a los Asturianos que tiene una enfermedad incurable.Paco y Serafina no pueden evitar volver a besarse.



CAPÍTULO 523

Tony Argenta tiene un nuevo enfrentamiento con Benigna que advierte a Arratia que ese hombre tiene una pistola.Bonilla intenta ponerse en contacto con Lourdes Maldonado pero no obtiene éxito.Dorita recibe el apoyo de los asturianos, pero sufre por su enfermedad.Américo reúne a toda la familia en su casa para comunicar que oficialmente es el novio de Lucía.



CAPÍTULO 524

Paco, Consuelo y Serafina no tienen más remedio que aceptar la relación de Américo y Lucía. Además, Paco tiene un detalle romántico con Serafina, pero tienen que disimular ante Consuelo. Encarna y Lupe comunican a Dorita que su enfermedad tiene posible cura con una operación que realizan en un hospital de París.Juana se replantea su vida porque quiere ser feliz al lado de Aquilino, aunque eso suponga renunciar a la pugna por la empresa.La relación de Laura y Julián pasa por horas bajas, mientras que Ismael, hundido por descubrir la mentira de Cristina, se refugia en el alcohol y acaba montando un escándalo.Ante la amenaza de Tony Argenta, Víctor planea una huida desesperada, pero una discusión con Encarna, que no quiere que cierre el local, cambia sus planes.



CAPÍTULO 525

Juana, tras una noche de amor con Aquilino en la que hacen planes de futuro, lima asperezas con Laura. Aquilino también lo intenta con Ismael sin conseguirlo. Pero una llamada telefónica cambiará el destino de la familia.Fortunato, acosado por las pesadillas y la sensación de sentirse cuestionado en el barrio, tiene la idea de ingresar en un sanatorio. Pelayo imprudentemente, hace un comentario de marcado acento político delante de un desconocido, lo que le generará graves consecuencias.Juan tiene un arranque de celos a causa de la falda que lleva Clara y arremete contra Lucía por considerarla una mala influencia para su novia.Víctor no tiene más remedio que tomar una medida desesperada para saldar la deuda que le reclama Tony. Además, el comisario Arratia también acosa a Víctor al verlo hablar con Tony Argenta. El policía cree que ambos están metidos en asuntos terroristas.