Nadia de Santiago: "Me siento cómoda en el drama y me gusta como reto"

Nadia de Santiago puede decir que tiene uno de los papeles más veteranos de la serie en su papel de Asunción. Un personaje que con el tiempo ha conquistado a cientos de fans que siguen de cerca su relación en la ficción con Héctor (interpretado por Javier Collado). Una relación que la actriz defiende a capa y espada "Bonilla jamás se va a meter en mi relación con Héctor, somos solo amigos".

En 'Amar' no paran de pasar cosas

"El drama no me cuesta, suelo desconectar bien"

Hemos querido saber cómo lleva Nadia de Santiago el rodaje de los últimos capítulos que están siendo intensos y dramáticos debido al coma y pérdida de memoria de Héctor. La actriz dice que lleva meses con esta trama y es complicado pero que no le cuesta ya que se siente cómoda y lo ve como un reto "a veces me pongo música y me concentro mucho para estas secuencias".

"Tanto cariño es increíble y de agradecer"

Nadia de Santiago es consciente de la cantidad de seguidores que ha ido sumando con el paso del tiempo su pareja en la ficción. Nos cuenta que la trama ha facilitado esa conexión con el público pero aún así agradece con inmensa sonrisa el cariño recibido por todos los seguidores "Por facebook siempre hacen montajes de Javi y míos, es increíble".

"Lo de ser madre es como un juego"

La actriz repasa la trayectoria de Asun en 'Amar es para siempre' y define a su personaje como una mujer luchadora y positiva. nadia bromea cuando comenta cómo ha tenido que verse con veintitrés años casada y con un hijo "lo veo como un juego".