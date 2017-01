Antonio Garrido: "A Augusto le va a pasar algo tremendo"

Hemos estado con Antonio Garrido, actor que interpreta a uno de los protagonistas de 'Amar es para siempre'; Augusto Lloveras.

"Augusto tendrá un cambio en su comportamiento"

Antonio Garrido avanza lo que veremos en los próximos capítulos de 'Amar es para siempre'. un cambio drástico en la actitud de su personaje, Augusto Lloveras "A Augusto le va a pasar algo tremendo".

"Hacer de malo malísimo es terapéutico"

Antonio confiesa que le encanta hacer de malo, que se lo pasa genial haciendo cosas que no puede hacer en su vida diaria "cuando me voy a casa después del rodaje me voy tranquilo y agusto".

"La audiencia era uno de los objetivos de la nueva temporada"

Antonio Garrido reconoce que todos los actores están muy contentos con los últimos datos de la audiencia: "Hacemos ficción y lo vendemos como es".