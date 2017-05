Mariano Peña: "El triángulo que forman don Benito, Maritxu y Cristóbal es más peligroso que el de las Bermudas"

Don Benito sufrió un brutal percance en el primer capítulo de esta tercera temporada durante su luna de miel con Maritxu. Cayó a la selva amazónica desde una gran altura cuando los dos tortolitos daban un paseo en globo por este idílico rincón del planeta.

Los protagonistas de la serie lo dieron por muerto, celebraron su entierro y se abrió su testamento, poniendo todo patas arriba. Ahora reaparece, como el ave fénix.

Charlamos con Mariano Peña, que nos avanza algunas tramas de su personaje en ‘Allí abajo’ y nos cuenta cómo está viviendo el éxito de la serie justo ahora que se acaba de conocer la renovación por una cuarta temporada.

Desde el primer capítulo de la temporada no hemos vuelto a ver a don Benito. Ahora, ocho episodios después -para sorpresa de todos-, el señor Benjumea reaparece. ¿Cómo has vivido tú esta etapa, viendo la serie desde fuera?

Yo estoy encantado con el éxito de la serie. Es verdad que no estaba en estos episodios, pero como dice la letra de un conocido fandango: “aunque me voy no me voy, aunque me voy no me ausento, aunque me voy de palabra, pero no de pensamiento”. Pues eso [ríe]

Y es verdad que en la serie se cuenta que don Benito Benjumea moría, pero la gente me paraba por la calle para decirme: “¡yo sé que vuelves!” [Risas]. Noto que la gente está expectante ante el regreso de don Benito.

Notas, entonces, que el público tiene mucho cariño a tu personaje, ¿no?

Sí, y eso se lo tengo que agradecer a los espectadores. Quizá no esté bonito que lo diga, pero noto que, haga lo que haga, mis personajes son muy queridos por la gente. Pienso que es recoger los frutos que has ido sembrando; aunque la gente no perdona: si no le gusta tu trabajo, te lo dice. He debido calar entre el público.

Creo que todos mis personajes tienen una capa de ternura que les hace sintonizar con las personas.

Mariano Peña es Don Benito Benjumea | antena3.com

Parece que don Benito ha vivido una experiencia traumática… ¿cómo regresará? ¿Vuelve muy cambiado?

Evidentemente, cuando se deja de ver a una persona durante un periodo largo de tiempo, al reencontrarte con ella la notas cambiada. El tiempo y las circunstancias hacen mella en una persona…

¿Llega con fuerza para esta segunda mitad de la temporada?

Sí, hay tramas muy divertidas. Estará en el resto de capítulos. Tiene tramas propias muy divertidas que le llevarán a allí arriba y también estará involucrado en alguna trama más general que le salpicará de refilón… [risas]

Benjumea regresa distinto de su aislamiento en la selva del Amazonas | antena3.com

¿Cómo será ahora la relación con su hijo? ¿Y con Maritxu?

Será un triángulo fatal, más peligroso que el Triángulo de las Bermudas. Son tres caracteres muy diferentes. Por un lado, el andaluz cortés y pacífico (de don Benito); por otro, el temperamento vasco de Maritxu y, por el otro, el andaluz fanfarrón que está encarnado en Cristóbal. A don Benito no le quedará otra que seguir mediando entre los polos opuestos.

No es habitual que en el género de comedia, en televisión, se ruede sin plató, con escenarios naturales y con localizaciones reales. ‘Allí abajo’ sí lo hace. ¿De qué forma influye y ayuda esto al trabajo del actor?

El actor está acostumbrado a mentir… Actuar no es otra cosa que mentir con arte… [ríe]. Evidentemente, si nos dan un decorado natural donde no tienes que fingir que estás donde no estás… pues eso ayuda mucho. Estar en esa casa-palacio donde rodamos la serie, viendo esos mármoles, esa fuente… Como actor, es un gustazo el dejar a un lado las maderas y los contrafuertes de los decorados de plató y encontrarte con el elemento natural.

Siempre es un placer trabajar en medios naturales… y también un poco más complejo… también hay que decirlo. Para los que se ocupan de aspectos técnicos, rodar en exteriores es más lioso: por el clima, la luz…

Dicen que es complicado ser profeta en tu tierra, pero ‘Allí abajo’ tiene en Euskadi y Andalucía dos de las regiones en las que la serie alcanza los mejores datos de audiencia…

Es verdad el dicho… aunque no deja de ser un tópico. Lo que también es verdad es que la tierra tira mucho. La gente está encantada. ‘Allí abajo’ es un producto estupendo. Creo que es inteligente reírte de tus tópicos, de tus defectos, de tus virtudes… Por la calle noto que la gente está encantada con la serie.

Alucino porque, después de haber estado 10 años en otra serie, la gente ya me llama por la calle “don Benito”.

Creo que los guionistas han dado con un filón, espero que haya serie para rato y que los espectadores nos sigan siendo tan fieles.

La serie ha sido renovada por una cuarta temporada; algo que en esta década solo ha logrado ‘Allí abajo’ y ‘Velvet’. ¿Qué te gustaría que le ocurriera a don Benito en la próxima temporada?

No lo sé… eso lo verán los guionistas… Lo que sí espero es que le pasen cosas divertidas. Me gusta que tenga buenos textos, chistes divertidos… Me gustaría que, sobre todo, le pasen cosas divertidas a don Benito, que tenga tramas hilarantes y que así la gente se pueda divertir con él… que para eso es para lo que trabajamos.