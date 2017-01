EL VIERNES, ESTRENO DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE 'ALLÍ ABAJO'

El viernes, a las 22:30 horas, llega la esperada segunda temporada de 'Allí Abajo' a Antena 3, que promete más humor y más escenas en el norte. La temporada arranca con Carmen e Iñaki visitando el norte por primera vez como pareja y la que les espera es de traca, mejor dicho, de tamborrada. Carmen e Iñaki no tienen ningún tipo de intimidad en casa de Maritxu y no solo por la madre sino también por la cuadrilla que no deja a los tortolitos ni a sol ni a sombra... ¿Se quedará Carmen encandilada por el norte o estará deseando volver al sur?