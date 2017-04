VLOG DE LIBERTAD FAJARDO | GALA 5

Ya pudimos comprobar que a Libertad Fajardo no le da miedo nada, se atrevió a interpretar a una de las grandes voces que tenemos en España, India Martínez. Pero esta vez, hemos podido ver la locura que esconde esta gran artista detrás de las cámaras y cómo vivió su paso por 'Tu cara no me suena todavía'. ¡No te pierdas a esta gran intérprete!