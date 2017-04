¡PONTE A PRUEBA EN ESTE DIVERTIDO TEST!

Durante las cinco galas hasta ahora emitidas en Antena 3, los concursantes han demostrado su gran talento para meterse en la piel de artistas de reconocido prestigio tanto nacional como internacional. ¿Eres de los que no se despega del sofá cada viernes para no perderse 'Tu cara no me suena todavía'? ¡Pon a prueba tu memoria recordando quién imitó a cada uno de los famosos cantantes a través de este divertido test!