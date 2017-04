¡QUÉ ARTE!

¡Este concursante es una caja de sorpresas! Raúl Ogalla, el concursantes que no dejó sin palabras con su imitación de Manuel Carrasco que le dio el pase a la final de 'Tu cara no me suena todavía', ha compartido un emotivo vídeo en las redes sociales en el que vuelve a meterse en la piel del artista onubense para interpretar un precioso tema dedicada a la capital hispalense 'Por nombre tiene Sevilla'. ¡Este chico nos quita el sentío!