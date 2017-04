TRAS EL CASTING EXPRESS DE 24 HORAS

¡Que el ritmo no pare! Àngel Llàcer y Noemí Galera se han reunido de nuevo para ser el jurado de los castings express que se realizaron tras abrir los teléfonos 24 horas más. Muchos artistas con un talento innato nos han dejado atónitos y podremos verlos muy pronto en las galas en directo de 'Tu cara no me suena todavía'. Tenemos muchas ganas de descubrir las imitaciones que los concursantes anónimos nos ofrecerán en el programa. ¡El show acaba de comenzar!