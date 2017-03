Mónica Naranjo, un baile y mucha emoción en los castings de 'Tu cara no me suena todavía'

Los anónimos calcan las voces de los artistas del panorama musical en los castings de 'Tu cara no me suena todavía'

'Tu cara no me suena todavía' ya ha comenzado a buscar a los concursantes de la primera edición y los candidatos que han pisado algunos de los castings no paran de sorprendernos con las imitaciones. Si las de Alejandro Sanz o Ana Torroja ya nos había dejado boquiabiertos, esta vez Keunam imitando a Rosana o Shakira se han colado dejando el nivel muy alto. ¡Descubre a estos pedazo de artistas que prometen un gran espectáculo!

Los dibujos animados también tienen hueco en los castings 'Tu cara no me suena todavía'

Si las perfectas imitaciones de Alejandro Sanz, Rosana o Ana Torroja en los castings de 'Tu cara no me suena todavía' nos han dejado atónitos, al escuchar a el cangrejo Sebastián de 'La Sirenita' o a la princesa Anna de 'Frozen' nos hemos quedado sin palabras. ¡Solo podemos decir que los anónimos llegan pisando muy fuerte! Muy pronto, estreno en Antena 3.

