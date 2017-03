FACEBOOK LIVE CON KEUNAM

Keunam ha estado en directo en Facebook Live con todos los seguidores de 'Tu cara no me suena todavía', tras la conversación con sus seguidores ha sacado varios chistes de 'La Pepa', ha imitado a Àngel Llàcer y se ha puesto en la piel de varios artistas y personajes animados como 'La Bella y la Bestia', Olaf, Dani Martín, etc. Además ha llamado por teléfono a Fran Valenzuela que se ha atrevido ha realizar una cover de 'La tortura' de Shakira con Alejandro Sanz. Descubre la conversación al completo pero además, disfruta de mucho más contenido sobre Keunam en Flooxer. ¡No te lo pierdas!