Angy acudirá a la sexta gala de 'Tu cara no me suena todavía' transformada en Bruno Mars como invitada especial

EL VIERNES A LAS 22:30 HORAS

La ganadora de la primera edición de 'Tu cara me suena' regresa al plató como invitada especial de la sexta gala de 'Tu cara no me suena todavía'. Angy Fernández se transformará en el inigualable Bruno Mars para finalizar una gala con más ritmo que nunca. ¡Revive todos los momentazos de la artista en el programa!