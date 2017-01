Comparte sus impresiones en redes sociales

La octava gala de 'Tu cara me suena' no dejó indiferente a nadie. Los ritmos latinos, las divas disco y el flamenco, entre otros registros, nos hicieron vibrar de emoción y Nuria Fergó, como fiel espectadora del concurso, no perdió detalle de la gala y compartió con todos sus seguidores sus impresiones sobre las actuaciones de los concursantes. ¡Se deshizo en halagos hacia nuestros artistas! ¿Tendrá ya su favorito?