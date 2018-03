Las canciones de la tercera gala

Carolina Ferre imitará a la entrañable Karina con 'Las flechas del amor'





Toñi Salazar se cambia de sexo, pero dice que no la importa en absoluto porque su misión viene cargada de flamenco, la cantante interpretará 'Soy gitano' de Camarón.

Josema Yuste deja las canciones de verano para ponerse algo más serio e imitar a uno de los grandes con una gran canción, 'Imagine' de John Lennon.

Las canciones de Francisco siguen requiriendo tener una gran voz. Para la próxima semana, Francisco deberá calzar tacones, ponerse una gran peluca y, sobre todo, tener mucho arte y desparpajo en el escenario ya que imitará a Rocío Jurado en 'Como una ola'





A Angy le gusta lo que le pongan pero si hablamos de pop y de divas, a nuestra pequeña-gran artista se le engrandecen los ojos. Así ha recibido Angy su próxima interpretación como Rihanna, con un brinco. La cantante interpretará 'Only girl'.

Santiago Segura no cesa en imitar a grandes artistas y, para no ser menos, la próxima semana tendrá que meterse en la piel de nuestro querido Raphael con 'Escándalo'.

Julio Iglesias Jr. no quiere más tacones y, por esta vez, ha tenido suerte. El artista está muy contento con su próxima actuación como Bon Jovi donde cantará 'It's my life'.

Silvia Pantoja, no deja de bajar y subir en la lista de los clasificados. Y es que esta chica tiene mucho talento a relucir que la próxima semana explotará como un 'Tigre' a lo Shakira.