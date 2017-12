Barei, invitada estrella de la undécima gala de 'Tu cara me suena'

EL VIERNES A LAS 22:00 HORAS

La undécima gala llega cargada de sorpresones. Barei, la cantante y compositora con un ritmo inigualable, acudirá el viernes a las 22:00 horas al programa para dar todo de sí misma con una actuación que no dejará indiferente a nadie. ¿A quién se encargará de imitar? No puedes perdértelo, el viernes en 'Tu cara me suena'.