Adrián Lastra, el fiel compañero de Canco Rodríguez en su actuación como Miguel Ríos y Maná

Adrián Lastra y Daniel Diges imitaron a 'The Blues Brothers'

El actor Adrián Lastra y el cantante Daniel Diges imitaron a 'The Blue Brothers' en la Gala Solidaria de 'Tu cara me suena'. La canción elegida por la pareja formada por Adrián y Daniel fue 'Everybody needs somebody' para sorprender al jurado y al público.

Adrián Lastra interpretó la cabecera de 'Velvet' en 'Spanglish'

Adrián Lastra no se ha perdido ningún capítulo de 'Velvet' y es que, el actor también es un gran cantante y ha querido sorprender a todos con una divertida versión en 'Spanglish' de la canción de la cabecera de la serie.

