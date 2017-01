ACTUACIONES GALA 13 | ESTHER ARROYO

Menuda transformación la de Esther Arroyo en la decimotercera gala de 'Tu cara me suena'. La actriz ha tenido que meterse en la piel de The Fugees para interpretar el temazo 'Killing me softly'. ¡Con los pelos de punta nos ha dejado! ¡Bravo por ti, Esther!