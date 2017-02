ACTUACIONES GALA 9 | BEATRIZ LUENGO

Beatriz Luengo y Pablo Puyol vuelven a reencontrarse en el escenario. Los protagonistas de ‘Un paso adelante’ unen sus voces para gritar a los cuatro vientos su deseo de triunfar en la cuidad que nunca duerme metidos en la piel de como Liza Minnelli y Frank Sinatra intepretando el clásico tema 'New York, New York'. La concursante y exconcursante de 'Tu cara me suena' consiguen que el plató brille al más puro estilo Broadway.