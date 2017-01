TU CARA ME SUENA MINI | LOS FAMOSOS

Roko vuelve con más fuerza que nunca a Tu Cara Me Suena Mini después de dejarnos boquiabiertos con sus actuaciones en Tu Cara Me Suena y ser la ganadora de la segunda edición. Además, parece que no viene sola, y es que la pequeña Carla Núñez será su acompañante ante el jurado del programa.