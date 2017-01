José Luis va a sorprender al público el próximo jueves imitando a Luis Miguel en Tu cara me suena Mini

ENSAYOS GALA 9 | TU CARA ME SUENA MINI

A José Luis le ha tocado el dificilísimo reto de imitar a Luis Miguel en la próxima gala de Tu cara me suena Mini, y el profesor Ángel Llácer le ayuda a meterse en el papel sacando su lado más chulesco, guapo y atrevido. No te pierdas el próximo jueves un programa muy especial de Tu cara me suena Mini.