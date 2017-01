Conoce a los concursantes que participarán en la versión infantil de Tu cara me suena

Tu cara me suena empezará a grabar a partir de julio su versión infantil, ésta contará con la participación de importantes ex concursantes de Tu cara me suena.

Anna Simón, Roko, Xuso Jones, Santiago Segura, Llum Barrera, Daniel Diges y María del Monte son siete de los ocho concursantes que aconsejarán y se subirán al escenario con los pequeños cantantes. Tendrán que conseguir que ganen cada gala, les ayudarán a ensayar y ejercerán de padrinos.

Así, los veteranos concursantes que ya han participado en anteriores ediciones concursarán en pareja con las jóvenes promesas y juntos harán duetos.

Manel Fuentes será el presentador también del show infantil de Tu cara me suena que estamos seguros nos hará pasar grandes momentos. El programa llegará a nuestras pantallas muy pronto.

Tu cara me suena finalizó su tercera edición el pasado mes de marzo y prepara ahora su vuelta con una versión infantil con cantantes entre 6 y 14 años. Infórmate aquí si quieres participar en el concurso.