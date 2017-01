Carla, Nayra, Abril y Julia pasan a la final de Tu cara me suena Mini

TU CARA ME SUENA MINI | SEMIFINAL – GALA 10

¡Las cuatro chicas concursantes de Tu cara me suena Mini pasan a la gran final de Tu cara me suena Mini! En cabeza, Abril con 349 puntos, ha sido la primera seleccionada, seguida de Carla y Nayra con 321 puntos cada una y Julia con 311. ¡Enhorabuena chicas, os lo habéis ganado! La semana que viene disfrutaremos de las actuaciones de las finalistas por separado y junto a sus padrinos. No os perdáis el próximo jueves la gran final de Tu cara me suena Mini.