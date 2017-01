Yayo Daporta será jurado en la próxima edición de 'Top Chef'

Yayo Daporta nació en Cambados (Galicia), en 1975. Es uno de los cocineros más jóvenes con Estrella Michelín.

Estudió durante dos años en la escuela de hostelería de Santiago de Compostela sin ninguna convicción. Tras dedicarse una larga temporada al negocio familiar de producción de mariscos, tuvo la oportunidad de comenzar a trabajar en “Casa Solla”, donde despertó en él la curiosidad por la cocina de vanguardia y le llegó la verdadera vocación. A partir de ahí pasó por otros grandes restaurantes como “Alejandro” (Almería) y “El Amparo” (Madrid), hasta terminar inaugurando su propio restaurante.

“Yayo Daporta” abrió sus puertas en el casco histórico de su tierra natal, en 2005. Su cocina es definida como cocina gallega actualizada, situada en primera línea de la restauración gallega y que cuenta con una estrella Michelín desde 2008.

Miembro del Grupo Nove, una asociación con más de 20 cocineros trabajando en red y haciendo fuerza para promocionar la cocina gallega a nivel nacional, apuesta por la cocina de vanguardia, siempre elaborada con producto de la tierra y el mar gallegos.

También ha colaborado en el libro “Rías Baixas, Territorio gastronómico”, que ha sido galardonado con el premio Gourmand, Best in The World, al mejor libro de gastronomía local del mundo, y forma parte del grupo ‘running chefs’ junto a otros cocineros amantes del deporte.

Ahora da el salto a la televisión en Antena 3 para convertirse en jurado del exigente concurso culinario Top Chef.