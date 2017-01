Manos y sombras a los libros

PROGRAMA 15 I MANOS A LA SOMBRA

¿Quién de vosotros no ha jugado alguna vez a hacer formas de animales construyendo sombras con las manos en la pared? El último viernes en 'Manos a la sombra', Edu Soto y El Monaguillo han tenido que hacerlas en 'Me resbala'; el tema elegido: libros.