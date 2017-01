Toda España contra El Hombre de Negro

Entra ya en el Torneo de El Hormiguero 3.0 "Toda España vs El Hombre de Negro".



Desde el día 14 de mayo todos los concursantes podrán descargarse gratuitamente en sus dispositivos móviles Apple y Android la aplicación THE ONE y darse de alta en el TORNEO EL HORMIGUERO. Todos los concursantes podrán competir entre sí en el Torneo y obtener la correspondiente puntuación a efectos del ranking clasificatorio que se podrá consultar en la aplicación instalada en su dispositivo.



Con TheOne tu smartphone se convierte en un sexto sentido y en una herramienta. Detecta a tus rivales a tu alrededor mientras paseas, estudias o trabajas... Consigue tu primera espada y gana poder al derrotar a otros candidatos. Encuentra sorpresas. Participa en un reto sin igual.







¿Te atreves a enfrentarte al Hombre de Negro? La Batalla comienza.

Descargar la aplicación para iOS



Descargar la aplicación para Android



Consultar las Bases del concurso