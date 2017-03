Las mujeres que hacen posible que 'El Hormiguero 3.0' sea líder de audiencia cada noche

Pilar Rubio supera cada semana un nuevo reto en 'El Hormiguero 3.0'

Valentía, coraje y, sobretodo, mucha garra. Pilar Rubio demuestra cada semana que los límites no existen, y no da un "no" por respuesta a los nuevos retos que Pablo Motos le pone cada semana. Podemos asegurar, sin lugar a duda, que es toda una campeona.

Patricia Montero, nuestra 'última superviviente' preferida

¿Quién no se ha visto en situaciones de las que no sabía cómo salir? Patricia Montero nos ha demostrado que el ser humano no conoce límites. Además, gracias a su curiosidad y valentía, hemos aprendido cómo reaccionar en situaciones difíciles a las que nos podemos enfrentar en cualquier momento. ¡Te admiramos Patricia!

Marta Hazas, una 'chica Velvet' muy apañada

Si hace unos años nos hubieran dicho la cantidad de cosas cotidianas que hacemos mal, nos habríamos llevado las manos a la cabeza. Menos mal que 'El Hormiguero 3.0' ha puesto a Marta Hazas en nuestras vidas, ya que la colaboradora se encarga de enseñarnos todas esas cosas que pensamos que hacemos bien, pero no.

¿Quién necesita a Google teniendo a Ana Morgade?

Reconocedlo. Todos habéis puesto alguna vez vuestro nombre en Google para ver qué salía, ¿verdad? Los invitados de 'El Hormiguero 3.0' son afortunados de tener a ana Morgade en sus vidas, ya que gracias a ella saben lo que la red opina. Además, Ana nos enseña cada semana los 5 vídeos que vuestros hijos están viendo en Internet.

Yibing, la colaboradora más Oriental de 'El Hormiguero 3.0'

Si El Monaguillo se va cada semana a Japón para enseñarnos cosas nuevas del lejano Oriente, gracias a Yibing tenemos una nativa en casa. Con ella hemos aprendido que el saber no ocupa lugar, y nos hemos acercado un poco más a su cultura.

