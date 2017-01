Sabrina López

Esta Salmantina nacida en Zúrich, Suiza, habla seis idiomas y desde hace casi dos años es profesora particular de alemán.

Su vida amorosa ha estado marcada por un primer y único gran amor, hace cuatro años. No ha encontrado ninguna otra persona que le llenara, por eso, no ha tenido más relaciones serias en su vida. No tiene problemas para ligar, pero es muy selectiva. A todos los chicos que conoce les falla algo: o son poco serios o poco formales o aburridos.

Su mayor ilusión es casarse, ya que cree fervientemente en el matrimonio. En un hombre busca que sea un buen partido, guapo y respetuoso, y que quiera tener varios hijos. Enamoradiza, sincera, simpática y de ideas claras, quiere que su pareja se cuide mucho, al igual que hace ella. Afronta su participación en “Casados a primera vista” con ilusión, y afirma encontrarse en un punto de su vida en el que está abierta al amor y con ganas de encontrar a la persona que sea el padre de sus hijos.