PROGRAMA 2 | SEGUNDA TEMPORADA 'CASADOS A PRIMERA VISTA'

Tras un día largo y tenso por la presencia de la ex de Pedro y alguno de sus desplantes con su nueva mujer, llega la esperada noche de bodas. Mónica le deja claro las cosas que le han molestado, "un aviso a navegantes" que Pedro tendrá en cuenta para hacerla feliz. Llega el momento de hablar del sexo, ambos se consideran muy "activos sexualmente" pero la noche de bodas no va a ser memorable... Mónica echa en cara a Pedro de que ha sido un hombre de "echar polvos y no de hacer el amor", es el momento de que eso cambie.