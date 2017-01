PROGRAMA 9 - LA DECISIÓN FINAL | CASADOS A PRIMERA VISTA

Ha llegado el momento de tomar la gran decisión final: ¿seguir casados, o divorciarse? Tito y Cristina se encuentran en un mar de dudas ya que, pese a no haber tenido sexo, tras este mes de convivencia el cariño ha surgido entre los dos. Cristina y Tito ya han recibido los papeles del divorcio. Si los firman, la historia terminará pero, si no lo hacen, dejarán la puerta abierta a una posible historia de amor. Finalmente, Cristina decide dar una oportunidad a Tito, el pitbull de Cádiz, y continuar con su relación, pero ahora es él quién decide no continuar y firma los papeles del divorcio para sorpresa de la catalana. ¿Se darán una segunda oportunidad?