PROGRAMA 2 | SEGUNDA TEMPORADA 'CASADOS A PRIMERA VISTA'

Tras una boda un poco tensa y fría, Bernardo y Andrea se han dado el 'Sí quiero'. Ellos están dispuestos a intentarlo aunque el feeling no haya surgido entre ambos. Llega el momento de conocerse y conversar y las cosas parece que entre ellos no encajan demasiado... Bernardo le confiesa que vive con su ex y Andrea no da crédito.