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Zeynep señala a Cihan delante de todos y lo acusa de maltratar a Azra: "Creo a mi hermano"

Zeynep señala a Cihan delante de todos y lo acusa de maltratar a Azra: "Creo a mi hermano"

EL SECRETO

Zeynep planta cara a Cihan en El secreto y destapa ante la familia lo que su hermano contó sobre Azra

La joven se niega a guardar silencio al ver juntos a Cihan y Azra y defiende la versión de su hermano, acusado después de intentar ayudarla.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Delante de todos, Zeynep asegura que cree a su hermano y acusa a Cihan de haber maltratado a Azra. Sevim reacciona sorprendida, mientras su hijo niega las acusaciones y mantiene la calma.

La joven intenta que Azra confirme lo ocurrido preguntándole por qué lloraba días atrás, pero ella lo niega. Zeynep está convencida de que Cihan la manipula mientras su hermano carga con una acusación falsa de agresión en El Secreto.

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