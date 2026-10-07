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EL SECRETO
Zeynep planta cara a Cihan en El secreto y destapa ante la familia lo que su hermano contó sobre Azra
La joven se niega a guardar silencio al ver juntos a Cihan y Azra y defiende la versión de su hermano, acusado después de intentar ayudarla.
Delante de todos, Zeynep asegura que cree a su hermano y acusa a Cihan de haber maltratado a Azra. Sevim reacciona sorprendida, mientras su hijo niega las acusaciones y mantiene la calma.
La joven intenta que Azra confirme lo ocurrido preguntándole por qué lloraba días atrás, pero ella lo niega. Zeynep está convencida de que Cihan la manipula mientras su hermano carga con una acusación falsa de agresión en El Secreto.