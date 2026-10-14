Zeynep se juega todo para rescatar a Kader de un incendio que la deja atrapada entre las llamas

Kader se ha quedado sola en casa mientras Tülay y Erkan acudían a la boda de unos vecinos. Mientras jugaba, una vela ha caído y ha prendido fuego en el salón. La niña se ha quedado dormida en el sofá sin darse cuenta del peligro que corría.

Al pasar cerca de la vivienda, Zeynep ha visto las llamas y ha intentado despertar a la pequeña golpeando la ventana. Al comprobar que no podía sacarla de allí, ha tenido que romper el cristal con una piedra para rescatarla. Tras escapar del incendio, Kader le ha suplicado que no la dejara allí, todavía aterrorizada por lo ocurrido.