Zeynep estalla contra Berrak en El secreto y le reprocha cara a cara lo que le hizo a Kader

Nada más llegar, Berrak pide a Zeynep que recoja sus maletas del coche, pero ella se planta. Enfadada por su comportamiento con Kader, le recuerda que no es su criada y le recrimina haber abandonado a la niña al nacer.

La discusión termina con la aparición de Hayal e Ilkim, que corren emocionadas a abrazar a su madre. Desde el salón, Serhat contempla el regreso de Berrak sin poder ocultar su rabia.