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EL SECRETO
Zeynep estalla contra Berrak en El secreto y le reprocha cara a cara lo que le hizo a Kader
El regreso de Berrak a casa provoca un tenso enfrentamiento con Zeynep, que se niega a obedecer sus órdenes y sale en defensa de la pequeña Kader.
Nada más llegar, Berrak pide a Zeynep que recoja sus maletas del coche, pero ella se planta. Enfadada por su comportamiento con Kader, le recuerda que no es su criada y le recrimina haber abandonado a la niña al nacer.
La discusión termina con la aparición de Hayal e Ilkim, que corren emocionadas a abrazar a su madre. Desde el salón, Serhat contempla el regreso de Berrak sin poder ocultar su rabia.