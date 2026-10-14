Zeynep descubre hasta dónde ha llegado Berrak para alejar a Kader de ella

Zeynep ha acudido a casa de Tülay preocupada por Kader y ha intentado convencerla de que regrese con ellos. Sin embargo, la niña se ha negado a marcharse después de creer que su madre solo podrá cuidarla si permanece lejos de la florista.

La pequeña ha explicado que Berrak le ha prometido visitarla todos los días si se queda allí. Sus palabras han dejado a Zeynep sin fuerzas para seguir insistiendo. Al salir de la casa, la joven ha roto a llorar delante de Serhat, incapaz de comprender cómo Berrak ha conseguido que Kader quiera alejarse de ella.