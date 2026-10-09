Vicente Vallés analiza el futuro de Pedro Sánchez y Feijóo ante las elecciones generales del 29-N

Las próximas elecciones generales del 29 de noviembre han centrado el análisis de Vicente Vallés, que considera que Alberto Núñez Feijóo afronta su última oportunidad para llegar al poder.

Respecto al presidente del Gobierno, el periodista duda en La Mesa de Cristina Pardo de que contemple dimitir si pierde las elecciones. A su juicio, Sánchez tiene como principal objetivo continuar gobernando y, en segundo lugar, conseguir un buen resultado para el PSOE que evite abrir un debate sobre su sucesión dentro del partido.