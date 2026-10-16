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EL HORMIGUERO
Vicente Vallés advierte en El Hormiguero sobre el problema de la vivienda en España: "En un año no se resuelve"
El periodista analiza junto a Pablo Motos la crisis de la vivienda y cuestiona la eficacia de algunas medidas del Gobierno para solucionar uno de los grandes problemas de España.
Vicente Vallés ha abordado la crisis de la vivienda durante su visita a El Hormiguero. Ante las preguntas de Pablo Motos sobre los decretos del Gobierno, el periodista ha advertido de que no existe una solución inmediata y ha defendido la necesidad de alcanzar un acuerdo nacional.
Entre las posibles medidas, Vallés considera imprescindible construir más viviendas, aunque muestra sus dudas sobre la eficacia de limitar los precios del alquiler. Además, ha recordado que incluso los economistas discrepan sobre cuáles serían las soluciones más adecuadas para afrontar esta situación.